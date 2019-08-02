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Дым от сибирского пожара достиг США и Канады

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Дым от лесных пожаров в Сибири уже дошел до Сиэтла и Ванкувера, сообщает NASA. На Аляске и северо-западе Канады также горит лес.
Дым дошел до Сиэтла и Ванкувера
Дым дошел до Сиэтла и Ванкувера

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", - сообщил Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда.

По его словам, дым также распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также заметен над Ванкувером и Сиэтлом. Пожары на северо-западе Канады также вносят свой вклад в загрязнение атмосферы в этом районе.

Центр космических полетов имени Годдарда - это крупная лаборатория космических исследований в составе NASA. Она расположена примерно в окрестностях Вашингтона.

Ранее сообщалось о том, что на Аляске горят леса из-за рекордной жары. Также Корреспондент писал о том, что в пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

 

 

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Теги: Россия, США, Канада, пожар, Сибирь, Дым
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    02.08.2019, 12:23
Оценка:  0
Woodbrother
Дым от тайги горящей
пьяный угар качает
морды пропитые смотрят
как россия до тла догорает...
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