В Германии полиция прекратила дискотеку пенсионеров

Полторы сотни пожилых немцев устроили танцы, однако, недовольные шумом соседи вызвали копов.

Дискотека для пожилых людей в Дюссельдорфе завершилась жалобами соседей и приездом полиции из-за слишком громкой музыки. Об этом в четверг, 1 августа сообщило Deutsche Welle.

Отмечается, что на вечеринке собралось около 150 пожилых людей в возрасте от 60 до 97 лет, которые танцевали под хиты 50-тых.

Когда им стало слишком жарко, диджей решил открыть двери клуба. Это не очень понравилось соседям, которые быстро вызвали полицию.

"Вообще-то это не смешно. В самый разгар веселья пенсионеров в дверях появились люди в форме", - рассказал диджей Тео Фитсос. Таким образом, в течении 10 минут танцы были прекращены. Но пенсионеры не отчаиваются и уже готовят новую тусовку в октябре.

Напомним, в ООН прогнозируют удвоение количества пожилых людей. Численность людей в возрасте 60 лет и старше в течение 35 лет увеличится с 900 миллионов до двух миллиардов.

Ранее ученые выяснили, что секс в пожилом возрасте полезен для здоровья.

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