В Чехии украинские рэкетиры требуют “дань” из соотечественников

Банда угрожает физической расправой.

В Чехии орудует банда украинских рэкетиров, которые угрожают украинским бизнесменам и заробитчанам. Об этом стало известно из доклада Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), передает mukachevo.net.

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Предварительно известно, что злоумышленники охотятся на украинских бизнесменов в Чехии. Они требуют “дань” за так называемую “крышу”. Преступники угрожают насилием и физической расправой как самим бизнесменам, так и их родственникам в Украине.

В 2018 году подобные случаи были зарегистрированы во всех регионах страны, кроме Среднечешского, Устецкого и карловарского края, - говорится в документе.

Эксперты говорят, что “крышевание” процветает потому, что правоохранительные органы Чехии прикрыли схемы налогового мошенничества, которые были популярны среди украинской мафии. Теперь бандитам нужно искать другие пути наживы.

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Напомним, в Херсоне задержали главаря "голливудской" банды грабителей. Банда нападала на ювелирные магазины Украины в течение 2016 – 2018 годов. Сумма нанесенного злоумышленниками ущерба составляет свыше пяти миллионов долларов.

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