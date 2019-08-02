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В Чехии украинские рэкетиры требуют “дань” из соотечественников

Комментариев: 2
Банда угрожает физической расправой.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Чехии орудует банда украинских рэкетиров, которые угрожают украинским бизнесменам и заробитчанам. Об этом стало известно из доклада Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), передает mukachevo.net.

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Предварительно известно, что злоумышленники охотятся на украинских бизнесменов в Чехии. Они требуют “дань” за так называемую “крышу”. Преступники угрожают насилием и физической расправой как самим бизнесменам, так и их родственникам в Украине.

В 2018 году подобные случаи были зарегистрированы во всех регионах страны, кроме Среднечешского, Устецкого и карловарского края, - говорится в документе.

Эксперты говорят, что “крышевание” процветает потому, что правоохранительные органы Чехии прикрыли схемы налогового мошенничества, которые были популярны среди украинской мафии. Теперь бандитам нужно искать другие пути наживы.

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Напомним, в Херсоне задержали главаря "голливудской" банды грабителей. Банда нападала на ювелирные магазины Украины в течение 2016 – 2018 годов. Сумма нанесенного злоумышленниками ущерба составляет свыше пяти миллионов долларов.

 

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Теги: рэкетиры, Чехия, бизнесмены, крышевание
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Комментариев (2)
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Boxerogos    02.08.2019, 12:41
Оценка:  +4
Boxerogos
Вот что безвиз туристический животворящий делает!))))))))))))))
Asmo    02.08.2019, 13:03
Оценка:  -3
Asmo
Да, безвиз это вообще круто, находясь в Турции гид предлагал экскурсию на греческий остров, а скрепок туда без шенгена не взяли, было очень весело..
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