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Китай грозит США контрмерами из-за пошлин

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В Пекине заявили, что США понесут последствия за анонсированное Трампом увеличение пошлин.
Китай пообещал ответить на пошлины США
Китай пообещал ответить на пошлины США
Getty Images

Китай пригрозил США ввести контрмеры, если запланированное Трампом повышение тарифов на китайские товары будет продолжено. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает АР.

Министерство торговли Китая заявило, что заявление Трампа о тарифах является нарушением его июньского соглашения с президентом Си Цзиньпином о восстановлении торговых переговоров.

Министерство заявило, что если меры США вступят в силу, то "Китаю придется принять необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить свои основные интересы".

"Соединенные Штаты понесут все последствия", - говорится в заявлении министерства в пятницу.

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Как сообщалось, в четверг Трамп заявил, что 1 сентября он введет дополнительное 10-процентную пошлину почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов. Ожидается, что пошлиной обложат товары на 300 млрд долларов.

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Теги: США, Китай, Пошлины, торговые войны
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Источник: korrespondent.net

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