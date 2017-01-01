Китай грозит США контрмерами из-за пошлин

В Пекине заявили, что США понесут последствия за анонсированное Трампом увеличение пошлин.

Китай пригрозил США ввести контрмеры, если запланированное Трампом повышение тарифов на китайские товары будет продолжено. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает АР.

Министерство торговли Китая заявило, что заявление Трампа о тарифах является нарушением его июньского соглашения с президентом Си Цзиньпином о восстановлении торговых переговоров.

Министерство заявило, что если меры США вступят в силу, то "Китаю придется принять необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить свои основные интересы".

"Соединенные Штаты понесут все последствия", - говорится в заявлении министерства в пятницу.

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Как сообщалось, в четверг Трамп заявил, что 1 сентября он введет дополнительное 10-процентную пошлину почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов. Ожидается, что пошлиной обложат товары на 300 млрд долларов.

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