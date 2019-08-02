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В Германии эмигрант мечом зарубил на улице мужчину

Комментариев: 1
Убийство произошло днем на глазах у прохожих. Злоумышленник скрылся с места происшествия на велосипеде, но позже был арестован.
Свидетели сняли момент убийства
Свидетели сняли момент убийства
bild.de

В немецком городе Штутгарт мужчина посреди улицы зарубил гражданина Германии мечом. Пострадавший погиб в результате многочисленных травм. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает Bild.

По словам свидетелей, двое мужчин спорили на улице, после чего один из них достал меч и нанес несколько ударов. Жертва скончалась от полученных травм.

Свидетели вызвали полицию после нападения и сумели снять на видео сам момент преступления.

По данным издания, нападавшим оказался 28-летний Исса Мохаммед. Он прибыл в Германию из Сирии в 2015 году. Погибшему было 36 лет, он немецкий гражданин казахского происхождения.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на велосипеде, но позже был арестован после нескольких часов розыска.

Власти не смогли подтвердить детали относительно личности подозреваемого, но сказали, что ему было 28-лет и он был знаком с погибшим.

Штутгарт считается одним из самых безопасных городов Германии. Здесь расположены несколько крупных немецких компаний, в том числе крупные автопроизводители.

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Теги: Германия, беженцы, убийство, меч
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    02.08.2019, 13:50
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Должен остаться только один. Дункан Маклауд. Горец.
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