США официально вышли из Договора о ликвидации ракет

Читай также: США не ответили на предложение России о недопуске ядерной войны - СМИ

Со 2 августа по инициативе американской стороны приостановлено действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Информацию об этом подтвердили в МИД РФ.

“2 августа 2019 по инициативе американской стороны приостановлено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности“, - говорится в сообщении

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу также написал в Twitter, что Вашингтон официально выходит из договора.

Читай также: Ракетный договор: ОБСЕ возложила вину на Россию

On Feb 2nd, 2019 the U.S. gave Russia six months to return to compliance with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Russia refused, so the treaty ends today. The U.S. will not remain party to a treaty when others violate it. Russia bears sole responsibility.