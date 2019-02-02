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США официально вышли из Договора о ликвидации ракет

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У России было полгода, чтобы начать соблюдать соглашение.
США разорвали ракетный договор с РФ
США разорвали ракетный договор с РФ
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Со 2 августа по инициативе американской стороны приостановлено действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Информацию об этом подтвердили в МИД РФ.

“2 августа 2019 по инициативе американской стороны приостановлено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности“, - говорится в сообщении

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу также написал в Twitter, что Вашингтон официально выходит из договора. 

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“2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ядерных силах средней дальности“, - отметил он.

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“Россия отказалась, поэтому договор заканчивается сегодня. США не останутся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность“, - подчеркнул Помпео.

Напомним, ранее была названа дата выхода США из ракетного договора.

 

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Теги: США, РФ, СССР, Договор о ликвидации ракет. РСМД
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