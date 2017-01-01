РФ подтвердила разрыв ракетного договора с США

Министерство иностранных дел России официально подтвердило разрыв ядерного договора с Америкой.

Министерство иностранных дел России в пятницу, 2 августа, официально подтвердило, что договор с Соединенными Штатами о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать. Об этом сообщает в документе, опубликованном на портале правовой информации.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны приостановлено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что в НАТО заявили, что исключительно Россия несет ответственность за прекращение договора.

"Россия сегодня по-прежнему нарушает ДРСМД... В итоге вступает в силу решение Соединенных Штатов о выходе из договора, которое полностью поддерживают союзники по НАТО", - говорится в заявлении Североатлантического совета, обнародованном в пятницу, 2 августа.

В обращении подчеркивается, что Россия "несет исключительную ответственность за остановку действия договора".

"Мы сожалеем о том, что Россия не продемонстрировала готовность и не приняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств", - говорится в заявлении.

Как указано НАТО отреагирует взвешенно и ответственно на значительные риски, связанные с российской ракетой 9М729. В частности, в Альянсе договорились о пакете мер, чтобы гарантировать эффективную позицию сдерживания и обороны НАТО.

Ранее сообщалось, что США вышли из ядерного договора с Россией. США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа.

Напомним, в феврале этого года США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.

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