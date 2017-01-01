Во Франции перед офисом партии Макрона сбросили тонны навоза
Во Франции фермеры, недовольные соглашением о свободной торговле с Канадой, сбросили тонны навоза под офисом партии Эммануэля Макрона. Об этом сообщает агентство AP.
Фермеры активно протестуют всю неделю. Они придумывают различные варианты протеста, чтобы выразить несогласие с договором. Всего за неделю они "атаковали" 15 депутатов президентской партии в разных районах страны - от Бургундии до Парижа.
Последнюю показательную акцию фермеры из профсоюза FDSEA провели у южного города Тулуза в ночь на пятницу.
Они сбросили 20 тонн навоза перед офисом партии "Вперед, республика". Партия в ответ осудила вандализм.
Bottes de foin et fumier sont d'epos'es devant la pr'efecture `a #Toulouse par les agriculteurs de la #HauteGaronne. #FDSEA #CETA #Mercosur #ZNT #France #Toulouse #Occitanie pic.twitter.com/FejvlLiAM1— Guillaume Pannetier (@GuillaumePannet) 1 августа 2019 г.
Представитель FDSEA Люк Месба заявил в пятницу в эфире местной телерадиовещательной компании France Bleu, что соглашение Европейского союза с Канадой "губительно для нас, фермеров, и уничтожит все нормы качества".
Парламент Франции на прошлой неделе ратифицировал соглашение, которое снижает пошлины и доступ к ключевым продуктам.
Напомним, итальянские фермеры в знак протеста вылили тонны молока. Фермеры в Сардинии протестуют против низких цен на закупку их продукции. Поэтому они демонстративно вылили на проезжую часть дороги тысячи тонн овечьего молока.
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