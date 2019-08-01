Возмущенные фермеры выгрузили 20 тонн навоза перед офисом партии Макрона

Аграрии возмущены из-за соглашения о свободной торговле с Канадой.

Во Франции фермеры, недовольные соглашением о свободной торговле с Канадой, сбросили тонны навоза под офисом партии Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

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Фермеры активно протестуют всю неделю. Они придумывают различные варианты протеста, чтобы выразить несогласие с договором. Всего за неделю они “атаковали“ 15 депутатов президентской партии в разных районах страны - от Бургундии до Парижа.

Последнюю показательную акцию фермеры из профсоюза FDSEA провели у южного города Тулуза в ночь на пятницу.

Они сбросили 20 тонн навоза перед офисом партии “Вперед, республика“. Партия в ответ осудила вандализм.

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Представитель FDSEA Люк Месба заявил в пятницу в эфире местной телерадиовещательной компании France Bleu, что соглашение Европейского союза с Канадой “губительно для нас, фермеров, и уничтожит все нормы качества“.

Парламент Франции на прошлой неделе ратифицировал соглашение, которое снижает пошлины и доступ к ключевым продуктам.

Напомним, итальянские фермеры в знак протеста вылили тонны молока. Фермеры в Сардинии протестуют против низких цен на закупку их продукции. Поэтому они демонстративно вылили на проезжую часть дороги тысячи тонн овечьего молока.