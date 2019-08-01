На пляжи Сардинии вернули 10 тонн песка, украденного туристами

Забирать с пляжей песок в Сардинии считается преступлением. В аэропорту насобирали тонны ракушек и песка, который пытались вывезти туристы.

На пляжи Сардинии был возвращен песок, который туристы воровали в течение многих лет. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает Тelegraph.co.uk.

Директор охраняемой морской зоны рассказал журналистам, что недавно ему поступил звонок из местного аэропорта, администрация которого сообщила, что на их складе лежат камни, ракушки и емкости с песком. Все это изымалось у туристов, покидавших остров, на протяжении многих лет.

"Проблема возникла, когда нам сообщили об объеме изъятых материалов – 10 тонн. Большинство заполняют песком поллитровые бутылки и не обращают внимания на тот вред, который наносится окружающей среде", – рассказал директор охраняемой морской зоны Таволара Аугусто Навоне.

Он отметил, что часть песка отправили на пляж Порто Сан Паоло и часть камней – на остров Таволара.

"Такое количество конфискованного материала дает наглядное представление о том, насколько широко распространилась привычка туристов вывозить песок с пляжей", - отметил Навоне.

В настоящее время на Сардинии проводятся профилактические меры - в аэропорте Ольбии будут размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о том, что вывоз песка является преступлением.

Ранее сообщалось, что полиция патрулирует пляжи Сардинии из-за краж песка. Штраф за кражу песка с пляжа составляет от 300 до 5000 евро.

Также сообщалось, что любительниц фото смыло волной в "Ванне смерти".

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