РФ удивила новым фейком: Украинских военных выдала за свой спецназ

Россияне используют видеоматериалы украинских военных в своей пропаганде.

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Российские пропагандисты выдали новый фейк, в котором украинских военных выдали за свой спецназ.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

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“Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спезназе... Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому небратья использовали большинство кадров из работы 73 морского ЦСО ССО майд ин Юкрейн“, - подписал кадры он.

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В сети для подтверждения фейковости кадров, выложили видео, которые стали базой для создания пропагандистского ролика в России.

“Приятно, когда враг оценил работу твоей команды и использует видеоматериалы в своей пропаганде)))“, - высмеяли ляп россиян в сети.

Как сообщалось 24 июня, РФ запустила фейк об открытии автобусного соединения Баку-Крым.

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