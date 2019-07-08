РФ удивила новым фейком: Украинских военных выдала за свой спецназ
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Российские пропагандисты выдали новый фейк, в котором украинских военных выдали за свой спецназ.
Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
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“Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спезназе... Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому небратья использовали большинство кадров из работы 73 морского ЦСО ССО майд ин Юкрейн“, - подписал кадры он.
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В сети для подтверждения фейковости кадров, выложили видео, которые стали базой для создания пропагандистского ролика в России.
“Приятно, когда враг оценил работу твоей команды и использует видеоматериалы в своей пропаганде)))“, - высмеяли ляп россиян в сети.
Как сообщалось 24 июня, РФ запустила фейк об открытии автобусного соединения Баку-Крым.
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