После "помощи" учителей травля мальчика с особенностями развития усилилась
В школе в Великобритании 11-летнего Кэйена травили одноклассники. Его школьные преподаватели нарисовали мальчика на листочке с вопросом "как мне сделать так, чтобы я нравился другим?" и вписали туда обидные ответы одноклассников. Об этом сообщает DailyMail в пятницу, 2 августа.
Учителя написали на листочке "советы" обидчиков мальчика - "перестань нас раздражать", "он должен перестать кричать", "хватит шуметь", "будь веселым, а не грустным", а потом прикрепили листок к стене.
Родители мальчика были шокированы - у их сына особенности развития, аутизм, а также расстройство, из-за которого он может быть шумным в компании других людей. К тому же, совсем недавно мальчик потерял бабушку, которая некоторое время находилась в реанимации.
В школе учителя защищают свои действия. Такую акцию они назвали актом "восстановительного правосудия", направленного не в наказание обидчиков, а стремление показать им, что они не правы.
Родители Демиан и Линда утверждают, что перед ними даже не извинились. Сейчас их волнует, как школа поступит в следующий раз, когда другой ученик пожалуется на буллинг.
Cмотрите фотогалерею: После "помощи" учителей травля мальчика с особенностями развития усилилась
Напомним, что ранее в Киеве школьника обязали заплатить 100 тысяч за избиение одноклассника.
Также сообщалось, что на Херсонщине проверяют информацию об учителе, макавшем школьника в унитаз.
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