Решение вернуть Россию в ПАСЕ было ошибкой - Волкер

Курт Волкер считает, что возврат России повредил авторитету Совета Европы как организации, отстаивающей права человека и демократию.

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является ошибочным и вредит авторитету Совета Европы. Об этом Волкер рассказал в интервью журналу Тыждень, опубликованному в пятницу, 2 августа.

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“Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была самая важная организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой ущерб ее авторитету“, - сказал Волкер.

Он также отметил, возвращение РФ в организацию не означает, что Европа сейчас “перелистывает страницу“ и забывает о российской агресси - наоборот, сейчас растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.

“Теперь есть ясность в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания, применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов“, - сказал чиновник.

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Волкер подчеркнул, что в Европе усиливается сопротивление российским решениям, действиям и влиянию.

“Санкции ЕС сохраняются уже длительное время. Даже такие люди, как лидер итальянской “Северной лиги“ Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все более рассматривается как негативная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей действительно усиливается“, - считает Волкер.

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Напомним, в июне ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с России ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.