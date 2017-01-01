Украина против РФ: Морской трибунал объявил судей

Арбитражное разбирательство по делу Украины против России из-за агрессии РФ в Керченском проливе проведут трое судей - представители Канады, Германии и Исландии.

Стали известны имена судей, которые будут разбираться в деле Украины против России в морском трибунале thekievtimes.ua

Президент Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хен назначил трех судей в арбитражном разбирательстве Украины против России в отношении агрессии Москвы у берегов оккупированного Крыму в ноябре 2018 года, когда РФ захватила три украинских военных корабля и 24 моряка. Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу, 2 августа.

Стоит отметить, что судьи были назначены еще 10 июля, но известно об этом стало только сейчас. Это Дональд Мак-Рей (Канада) - председатель, Рюдигер Вольфрум (Германия) и Гудмундур Эйрикссон (Исландия).

Соответствующее решение было принято после того, как Украина сообщила президенту Морского трибунала о невозможности договориться с Россией о назначении еще трех судей.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

В свою очередь МИД РФ обинил Украину в "недобросовестности". В Москве считают, что Киев использует ситуацию с захватом кораблей "во внутриполитических целях". Также российская сторона считает, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

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