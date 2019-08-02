“Все были вместе, пока не решили называть себя Россией”: Трамп рассказал, что такое СССР

Во время выступления Трамп дал краткий урок истории американцам.

Выступая перед избирателями в американском штате Огайо, пытаясь объяснить аудитории, что такое СССР. Видео спича американского президента опубликовано в YouTube.

Сейчас мы являемся крупнейшим производителем энергии во всем мире, даже большим, чем в прошлом был Советский Союз. Помните Советский Союз, когда все были вместе? Советский Союз, когда все были вместе, пока они не решили: “Мы будем называть себя Россия“, - заявил Трамп.

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Кроме того, американский лидер отметил, что Советский Союз сделал прорыв в отрасли энергетики.

Они проделали хорошую работу с энергетикой, как и Саудовская Аравия, они проделали хорошую работу с энергетикой. Но теперь мы больше, чем Россия. Сейчас мы намного больше, чем Саудовская Аравия, - акцентировал Трамп.

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Напомним, Трамп ввел новые санкции против России. Новые ограничительные меры были введены за использование химического оружия во время отравления Скрипалей.

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