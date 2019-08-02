Во Франции разбился пожарный самолет

Самолет потерпел крушение в районе города Женерак. Обстоятельства аварии пока не установлены.

Пожарный самолет разбился на юге Франции в пятницу в ходе операции по тушению лесных пожаров. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на пожарную службу департамента Гар в пятницу, 2 августа.

По ее данным, самолет упал в районе города Женерак. На борту находился один пилот. Он погиб.

На месте авиакатастрофы работают команды спасателей. Причины и обстоятельства крушения самолета пока не установлены.

Отмечается, что пожары в департаменте Гар начались в начале недели. Они были потушены, однако в пятницу вспыхнули с новой силой, причем сразу в десятке мест недалеко от города Ним.

Только в пятницу, несмотря на усилия пожарных, огнем была уничтожена растительность на площади в 130 га.

INFORMATION DRAMATIQUE : CRASH D'UN AVION BOMBARDIER D'EAU



Il y a plusieurs minutes que nous avons recu l'information mais nous souhaitions la v'erifier avant de la publier. Un canadair s'est 'ecras'e sur l'incendie de G'en'erac.

Vid'eo: Julien Lea Coste pour @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/o6kViCw5Dk — M'et'eo Languedoc (@MeteoLanguedoc) August 2, 2019

Ранее в пятницу стало известно, что в Новозбуровском лесничестве в Херсонской области начался пожар. Огонь охватил площадь более 5 гектар. К тушению привлечены 20 единиц техники и 62 человека.

Также сообщалось, что в России горят леса общей площадью около 3 млн гектар, дым уже распространился на Аляску и часть западного побережья Канады.Россияне сначала не планировали тушить пожары. Но теперь бросили на борьбу с огнем военную авиацию. Свою помощь предложили местные шаманы и президент США Дональд Трамп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet