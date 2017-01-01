ПАСЕ призвала США отказаться от смертной казни
Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян разочарован решением Соединенных Штатов Америки возобновить приведение в исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в пятницу, 2 августа.
"Я глубоко разочарован тем, что федеральное правительство США приняло решение восстановить смертную казнь после фактического 16-летнего моратория", - заявил Корлэцян.
Он подчеркнул, что "смертная казнь всегда является жестоким и бесчеловечным наказанием, каким бы ни было преступление, и она больше не должна применяться в демократических государствах, которые соблюдают права человека".
Корлэцян призвал федеральные власти США полностью отказаться от такого вида наказания.
"Я призываю федеральные власти Соединенных Штатов, являющихся государством-наблюдателем в Совете Европы, рассмотреть на политическом уровне возможность полного отказа от этого наказания в соответствии с нашими общими ценностями, изложенными во Всеобщей декларации прав человека и в международных договорах", - заявил представитель ПАСЕ.
Напомним, в США впервые за 20 лет было принято решение о смертной казни для 5 арестованных.
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