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ПАСЕ призвала США отказаться от смертной казни

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Впервые за 20 лет в США на федеральном уровне было принято решение об осуществлении смертной казни пяти заключенных.
ПАСЕ осудили решение США о возврате смертной казни
ПАСЕ осудили решение США о возврате смертной казни
pixabay.com

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян разочарован решением Соединенных Штатов Америки возобновить приведение в исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в пятницу, 2 августа.

"Я глубоко разочарован тем, что федеральное правительство США приняло решение восстановить смертную казнь после фактического 16-летнего моратория", - заявил Корлэцян.

Он подчеркнул, что "смертная казнь всегда является жестоким и бесчеловечным наказанием, каким бы ни было преступление, и она больше не должна применяться в демократических государствах, которые соблюдают права человека".

Корлэцян призвал федеральные власти США полностью отказаться от такого вида наказания. 

"Я призываю федеральные власти Соединенных Штатов, являющихся государством-наблюдателем в Совете Европы, рассмотреть на политическом уровне возможность полного отказа от этого наказания в соответствии с нашими общими ценностями, изложенными во Всеобщей декларации прав человека и в международных договорах", - заявил представитель ПАСЕ.

Напомним, в США впервые за 20 лет было принято решение о смертной казни для 5 арестованных.

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Теги: США, ПАСЕ, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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