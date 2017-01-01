ПАСЕ призвала США отказаться от смертной казни

Впервые за 20 лет в США на федеральном уровне было принято решение об осуществлении смертной казни пяти заключенных.

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян разочарован решением Соединенных Штатов Америки возобновить приведение в исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в пятницу, 2 августа.

"Я глубоко разочарован тем, что федеральное правительство США приняло решение восстановить смертную казнь после фактического 16-летнего моратория", - заявил Корлэцян.

Он подчеркнул, что "смертная казнь всегда является жестоким и бесчеловечным наказанием, каким бы ни было преступление, и она больше не должна применяться в демократических государствах, которые соблюдают права человека".

Корлэцян призвал федеральные власти США полностью отказаться от такого вида наказания.

"Я призываю федеральные власти Соединенных Штатов, являющихся государством-наблюдателем в Совете Европы, рассмотреть на политическом уровне возможность полного отказа от этого наказания в соответствии с нашими общими ценностями, изложенными во Всеобщей декларации прав человека и в международных договорах", - заявил представитель ПАСЕ.

Напомним, в США впервые за 20 лет было принято решение о смертной казни для 5 арестованных.

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