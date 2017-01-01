Трамп пригрозил Китаю большим увеличением пошлин

Пекин должен многое сделать, чтобы избежать еще большего роста торговых пошлин в сентябре, подчеркнул американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 2 августа, что может еще выше поднять таможенные пошлины на китайский импорт после 1 сентября, если Пекин не приложит больше усилий для заключения торговой сделки с Вашингтоном, сообщает ТАСС

"Они (Китай) должны сделать очень многое до 1 сентября. Честно говоря, если они этого не сделают, я всегда могу значительно увеличить их (пошлины). Другими словами, я мог бы увеличить их, если бы захотел, я мог бы увеличить их до очень больших значений", - отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в штат Нью-Джерси.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что с Китаем необходимо заключить не просто "справедливую сделку", а включить в нее преференции для Вашингтона из-за "несправедливых правил игры", котрую ведет Пекин.

Ранее Трамп сообщил, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Напомним, США и Китай договорились продолжить торговые переговоры в сентябре. Встреча сторон в конце июля завершилась преждевременно.

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