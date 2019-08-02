На границе Газы произошли столкновения, десятки пострадавших - СМИ
Израильские солдаты использовали гранаты со слезоточивым газом против демонстрантов, которые приблизились к рядам колючей проволоки в пограничной зоне.
В результате столкновений с израильской армией в секторе Газа пострадали не менее 26 палестинцев. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило палестинское агентство Wafa.
Отмечается, что среди пострадавших есть подростки и два журналиста.
По данным агентства, десяткам жителям была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом.
Указано, что израильские военные разогнали в пятницу уличные шествия арабов в районе Вади-Хуммус рядом с Восточным Иерусалимом, которые протестовали против сноса их домов израильскими властями.
Оттуда также поступили сведения о пострадавших от слезоточивого газа.
По данный РИА Новости, в столкновениях с израильской армией получили ранения сорок девять палестинцев.
Израильские военные объясняют использование оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы.
Cмотрите фотогалерею: На границе Газы произошли столкновения, десятки пострадавших - СМИ
Напомним, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.
В мае 2018 года ситуация обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Как сообщал Корреспондент.net, 22 июля Израиль начал сносить палестинские постройки, расположенные вдоль барьера, который отделяет Западный берег реки Иордан.
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