На границе Газы произошли столкновения, десятки пострадавших - СМИ

В результате столкновений с израильской армией в секторе Газа пострадали не менее 26 палестинцев. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило палестинское агентство Wafa

Отмечается, что среди пострадавших есть подростки и два журналиста.

По данным агентства, десяткам жителям была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом.

Указано, что израильские военные разогнали в пятницу уличные шествия арабов в районе Вади-Хуммус рядом с Восточным Иерусалимом, которые протестовали против сноса их домов израильскими властями.

Оттуда также поступили сведения о пострадавших от слезоточивого газа.

По данный РИА Новости , в столкновениях с израильской армией получили ранения сорок девять палестинцев.

Израильские военные объясняют использование оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы.