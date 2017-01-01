В ЕС выдвинули кандидата на пост главы МВФ

Представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву выбрали единым кандидатом на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Представители стран Европейского Союза в пятницу, 2 августа, выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву. Об этом сообщило агентство Reuters

Отмечается, что выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства.

На финальном этапе борьба развернулась между кандидатурами Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом.

Голосования и дискуссии по кандидатурам продолжались в пятницу более 12 часов.

Далее кандидатура Георгиевой будет вынесена на Совет директоров МВФ, а процесс выборов завершится в октябре.

Кристалина Георгиева - болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 года работала в Европейской комиссии, а в 2017 году стала исполнительным директором Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.

Напомним, глава МВФ Кристин Лагард подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Официально она покинет свой нынешний пост 12 сентября.

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