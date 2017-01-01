Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕС выдвинули кандидата на пост главы МВФ

Комментариев: 0
Представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву выбрали единым кандидатом на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Кристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
 
Представители стран Европейского Союза в пятницу, 2 августа, выбрали  в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву. Об этом сообщило агентство Reuters.
 
Отмечается, что выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства. 
 
На финальном этапе борьба развернулась между кандидатурами Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом.
 
Голосования и дискуссии по кандидатурам продолжались в пятницу более 12 часов.
 
Далее кандидатура Георгиевой будет вынесена на Совет директоров МВФ, а процесс выборов завершится в октябре.
 
Кристалина Георгиева - болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 года работала в Европейской комиссии, а в 2017 году стала исполнительным директором Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.
 
Напомним, глава МВФ Кристин Лагард подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Официально она покинет свой нынешний пост 12 сентября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, МВФ, голосование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь