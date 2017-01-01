Путин упростил получение вида на жительство для украинцев

Документ, который также затронет иностранцев, знающих русский язык, вступит в силу через 90 дней.

Президент России Владимир Путин 2 августа подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в РФ и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Об этом сообщило агенство Интерфакс

Отмечается, что документ, который Госдума приняла 23 июля, вступит в силу через 90 дней.

Он дает право выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.

Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в РФ.

Документ дает право получить разрешение на временное проживание без учета квот лицам, поступившим на военную службу, являющимся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лицам, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получивших профобразование в России.

Срок рассмотрения заявок на разрешение на временное проживание будет сокращен с шести до четырех месяцев.

Также закон расширяет количество категорий иностранцев, которые смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, в частности, для родившихся в РСФСР и имевших гражданство СССР.

Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев.

В июле российский лидер расширил действие документа на жителей всего Донбасса.

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