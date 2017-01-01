Путин упростил получение вида на жительство для украинцев
Документ, который также затронет иностранцев, знающих русский язык, вступит в силу через 90 дней.
Президент России Владимир Путин 2 августа подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в РФ и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Об этом сообщило агенство Интерфакс.
Отмечается, что документ, который Госдума приняла 23 июля, вступит в силу через 90 дней.
Он дает право выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.
Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в РФ.
Документ дает право получить разрешение на временное проживание без учета квот лицам, поступившим на военную службу, являющимся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лицам, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получивших профобразование в России.
Срок рассмотрения заявок на разрешение на временное проживание будет сокращен с шести до четырех месяцев.
Также закон расширяет количество категорий иностранцев, которые смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, в частности, для родившихся в РСФСР и имевших гражданство СССР.
Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев.
Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
В июле российский лидер расширил действие документа на жителей всего Донбасса.
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