Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз США

Венесуэльский лидер инициировал обращение в связи с заявлением Дональда Трампа о возможной блокаде страны.

Венесуэла потребовала от ООН реакции на угрозы Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил постпреду страны при ООН Самуэлю Монкаде обратиться в Совбез ООН из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести блокаду. Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения 2 августа, передает ТАСС

Напомним, в четверг, 1 августа, Трамп сообщил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая "объем иностранной помощи, который получает" Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.

"Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.

Он также осудил заявление Трампа.

"Воды Венесуэлы останутся свободными и независимыми, и мы самостоятельно будем решать вопрос морской навигации. Готовьтесь к битве, если хотите ввести карантин против Венесуэлы", - указал лидер страны.

На открытых дебатах Совбеза, посвященных теме защиты детей в военных конфликтах, Монкада отметил, что в ООН должны противостоять намерению США ввести морскую блокаду Венесуэлы.

"Венесуэла выступает против бремени войны, которому нас подвергает Трамп, мы требуем, чтобы Совет безопасности незамедлительно защитил международное право, руководствуясь уставом ООН, чтобы предотвратить катастрофу мирового масштаба", - заявил дипломат.

Корреспондент.net , 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве легитимного президента его Как сообщал, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве легитимного президента его признали США , Канада, а также страны Латинской Америки.

Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

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