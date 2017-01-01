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В КНДР заявили об испытании новой ракетной системы

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Власти Северной Кореи утверждают, что протестировали реактивные системы залпового огня для крупнокалиберных управляемых ракет.
КНДР утверждает, что испытала 2 августа не баллистические ракеты
КНДР утверждает, что испытала 2 августа не баллистические ракеты
 
В ночь на 2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Об этом в субботу, 3 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
 
Отмечается, что запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын, который остался доволен из результатами. 
 
По данным ЦТАК, испытания были направлены на изучение ряда технических характеристик "крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня". 
 
Напомним, 2 августа разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи. По предположениям, Пхеньян в третий раз провел испытания баллистических ракет малой дальности. Ранее пуски проводились 25 и 31 июля.
 
При этом в Северной Корее заявили, что 31 июля был проведен испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа.

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Теги: Северная Корея, ракеты, КНДР, запуск ракеты, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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