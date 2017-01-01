Американка лишилась рук и ног, заразившись бактерией от собаки

Женщине ампутировали конечности из-за бактерии Capnocytophaga, которая встречается в слюне собак и кошек.

Жительница штата Огайо Мэри Трейнер лишилась всех конечностей, заразившись тяжелой инфекцией через слюну собаки. Об этом сообщил телеканал Fox 8.

Отмечается, что вернувшись из отпуска на Карибах, женщина резко почувствовала себя плохо. Она испытывала сильную боль в спине и тошноту, однако посчитала это симптомами гриппа.

Со временем Трейнер становилось все хуже и ее срочно госпитализировали.

Несмотря на интенсивную терапию, у женщины начал развиваться сепсис. Трейнер ввели в искусственную кому, но у нее появилась гангрена. Медикам пришлось ампутировать ноги выше колена и кисти, чтобы спасти ее жизнь и не допустить распространения инфекции. В анализах женщины обнаружили бактерии Capnocytophaga, обычно встречающиеся в слюне собак и кошек и передающиеся через укус или обычный контакт со слюной. Однако случаи заражения среди людей очень редки – примерно один шанс на миллион. Врачи полагают, что Трейнер могла заразиться от одного из своих домашних псов. Несмотря на случившееся, женщина призналась, что по-прежнему любит своих животных. Напомним, в прошлом году аналогичный случай произошел с 48-летним американцем. Мужчина, который всю жизнь имел дело с собаками, заразился бактерией Capnocytophaga и в итоге лишился конечностей. В Испании из-за ошибки врачей итальянцу ампутировали руки и ноги

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