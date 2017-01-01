В Канаде эвакуируют деревню из-за ЧП с поездом

Как заявили в службе оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции, из соображений безопасности все жители, проживающие в радиусе семи километров от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район.

В округе Сайпресс, где расположена деревня, объявлено чрезвычайное положение.

По данным телеканала, инцидент с поездом произошел в пятницу около 15.20 по местному времени (01.20 субботы по киевскому времени). Сошли с рельсов 12-15 вагонов, предположительно содержащие горючие вещества.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Своих представителей также направила железнодорожная компания Canadian Pacific Railway.

Участок Трансканадского шоссе временно закрыли. Причины аварии не называются.

Как уточнил CBC, в Ирвайне проживают около 300 человек.