В Канаде эвакуируют деревню из-за ЧП с поездом
Жители населенного пункта Ирвайн могут подвергнуться воздействию химикатов после крушения поезда.
Жителей деревни Ирвайн канадской провинции Альберта обязали покинуть населенный пункт из-за возможного воздействия химикатов в связи с аварией поезда. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил телеканал CBC News.
Как заявили в службе оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции, из соображений безопасности все жители, проживающие в радиусе семи километров от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район.
В округе Сайпресс, где расположена деревня, объявлено чрезвычайное положение.
По данным телеканала, инцидент с поездом произошел в пятницу около 15.20 по местному времени (01.20 субботы по киевскому времени). Сошли с рельсов 12-15 вагонов, предположительно содержащие горючие вещества.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Своих представителей также направила железнодорожная компания Canadian Pacific Railway.
Участок Трансканадского шоссе временно закрыли. Причины аварии не называются.
Как уточнил CBC, в Ирвайне проживают около 300 человек.
Напомним, в апреле на востоке Канады сошел с рельсов поезд с химикатами.
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