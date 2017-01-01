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В Канаде эвакуируют деревню из-за ЧП с поездом

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Жители населенного пункта Ирвайн могут подвергнуться воздействию химикатов после крушения поезда.
В Канаде сошел с рельсов поезд
В Канаде сошел с рельсов поезд
cbc.ca
 
Жителей деревни Ирвайн канадской провинции Альберта обязали покинуть населенный пункт из-за возможного воздействия химикатов в связи с аварией поезда. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил телеканал CBC News
 
Как заявили в службе оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции, из соображений безопасности все жители, проживающие в радиусе семи километров от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район.
 
В округе Сайпресс, где расположена деревня, объявлено чрезвычайное положение.
 
По данным телеканала, инцидент с поездом произошел в пятницу около 15.20 по местному времени (01.20 субботы по киевскому времени). Сошли с рельсов 12-15 вагонов, предположительно содержащие горючие вещества.
 
На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Своих представителей также направила железнодорожная компания Canadian Pacific Railway.
 
Участок Трансканадского шоссе временно закрыли. Причины аварии не называются.
 
Как уточнил CBC, в Ирвайне проживают около 300 человек. 
 
Напомним, в апреле на востоке Канады сошел с рельсов поезд с химикатами.
 

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Теги: Поезд, Канада, авария, эвакуация, крушение, Химикаты
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Источник: korrespondent.net

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