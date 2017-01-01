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Расследование "российского вмешательства" обошлось США почти в $32 млн

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Делом занимался спецпрокурор и 19 юристов. Также привлекались десятки других специалистов.
Расследование Роберта Мюллера обошлось налогоплательщикам почти в $32 млн
Расследование Роберта Мюллера обошлось налогоплательщикам почти в $32 млн
 
Расследование "российского вмешательства", которым занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер обошлось американским налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Минюста, опубликованный в пятницу, 2 августа.
 
Так, сотрудники аппарата Мюллера за два года работы (с мая 2017 по май 2019 года) получили зарплаты и пособия в размере 9,7 миллиона долларов.
 
Кроме того, на аренду помещений, связь и коммунальные услуги ушло еще  миллиона долларов. 
 
Расходы сотрудников на поездки составили 1,6  миллиона долларов. Они также потратили 902 тысячи долларов на контрактные услуги, включающие в себя главным образом передачу информации с помощью технических средств.
 
Аппарат бывшего спецпрокурора включал 19 юристов. Мюллер также прибегал к помощи 40 агентов ФБР, сотрудников по анализу разведывательной информации, судебных аудиторов и других специалистов.
 
В результате разбирательства обвинения были выдвинуты в адрес 34 человек, в том числе 26 граждан России.
 
Напомним, в апреле Минюст США обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Спецпрокурор установил, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

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Теги: Россия, США, выборы в США, расследование, Мюллер
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Источник: korrespondent.net

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