Расследование "российского вмешательства" обошлось США почти в $32 млн

Делом занимался спецпрокурор и 19 юристов. Также привлекались десятки других специалистов.

Расследование Роберта Мюллера обошлось налогоплательщикам почти в $32 млн

Расследование "российского вмешательства", которым занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер обошлось американским налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Минюста, опубликованный в пятницу, 2 августа.

Так, сотрудники аппарата Мюллера за два года работы (с мая 2017 по май 2019 года) получили зарплаты и пособия в размере 9,7 миллиона долларов.

Кроме того, на аренду помещений, связь и коммунальные услуги ушло еще миллиона долларов.

Расходы сотрудников на поездки составили 1,6 миллиона долларов. Они также потратили 902 тысячи долларов на контрактные услуги, включающие в себя главным образом передачу информации с помощью технических средств.

Аппарат бывшего спецпрокурора включал 19 юристов. Мюллер также прибегал к помощи 40 агентов ФБР, сотрудников по анализу разведывательной информации, судебных аудиторов и других специалистов.

В результате разбирательства обвинения были выдвинуты в адрес 34 человек, в том числе 26 граждан России.

Напомним, в апреле Минюст США обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году.



Спецпрокурор установил, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet