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США и РФ договорятся по ядерному оружию - Трамп

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Американский лидер заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перспективы сокращения ядерных вооружений.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп считает реальным заключение соглашения по контролю над ядерным оружием с Россией и, возможно, Китаем. Об этом он заявил журналистам 2 августа, сообщает Интерфакс.
 
"Я верю, что это произойдет. Я обсуждал это с президентом Путиным, обсуждал это с Китаем", - подчеркнул американский лидер.
 
По его словам, "Китай этим воодушевлен, также как и Россия".
 
"Они (Россия) избавляются от некоторых (ракет), мы избавляемся от некоторых", - отметил  Трамп и добавил, что в соглашение должен быть вовлечен Китай. 
 
При этом, как указал президент США, Вашингтон должен оставаться на лидирующих позициях в том, что касается ядерного арсенала.
 
Напомним, 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. 
 
О приостановке участия в ДРСМД Вашингтон объявил в феврале, но оставил полгода для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисса достичь не удалось.
 
США винят РФ в нарушении договора, Москва считает обвинения лишенными оснований.
 
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Теги: Россия, США, Китай, ядерное оружие, договор, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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