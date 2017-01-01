США и РФ договорятся по ядерному оружию - Трамп

Американский лидер заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перспективы сокращения ядерных вооружений.

Президент США Дональд Трамп считает реальным заключение соглашения по контролю над ядерным оружием с Россией и, возможно, Китаем. Об этом он заявил журналистам 2 августа, сообщает Интерфакс.

"Я верю, что это произойдет. Я обсуждал это с президентом Путиным, обсуждал это с Китаем", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, "Китай этим воодушевлен, также как и Россия".

"Они (Россия) избавляются от некоторых (ракет), мы избавляемся от некоторых", - отметил Трамп и добавил, что в соглашение должен быть вовлечен Китай.

При этом, как указал президент США, Вашингтон должен оставаться на лидирующих позициях в том, что касается ядерного арсенала.

Напомним, 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

О приостановке участия в ДРСМД Вашингтон объявил в феврале, но оставил полгода для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисса достичь не удалось.

США винят РФ в нарушении договора, Москва считает обвинения лишенными оснований.

