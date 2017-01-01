Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку из-за протестов

Громкий скандал разразился после публикации электронной переписки губернатора Рикардо Росселло.

Рикардо Росселло стал первым губернатором в современной истории Пуэрто-Рико, ушедшим в отставку

Рикардо Росселло сложил с себя полномочия губернатора Пуэрто-Рико на фоне массовых протестов, вызванных скандалом с компрометирующей электронной перепиской. Об этом он сообщил в своем Twitter в пятницу, 2 августа.

Обязанности губернатора временно будет исполнять представитель острова в американском конгрессе Педро Пьерлуиси. Он уже принес присягу.

Уход Росселло связан со скандалом, вспыхнувшим после обнародования компрометирующей электронной переписки. Согласно ей, губернатор и его близкие советники оскорбляли женщин и избирателей, употребляли нецензурные и вульгарные выражения по отношению к поп-певцу Рики Мартину. Это спровоцировало массовые протесты, в которых участвовали сотни тысяч человек.

Отметим, что 40-летний Росселло стал первым губернатором в современной истории Пуэрто-Рико, ушедшим в отставку.

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