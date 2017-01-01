В Пекине произошла утечка хлора в бассейне: более 60 пострадавших
В одном из бассейнов на юго-западе Пекина произошла утечка газообразного хлора. В результате инцидента 61 человек был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местного правительства района Фаншань в субботу, 3 августа.
Инцидент произошел в пятницу вечером около 19.00 по местному времени, когда многие посетители бассейна Жуйлай в районе Фаншань почувствовали головокружение и рвоту.
Сразу после происшествия местные власти запустили план действий в чрезвычайных ситуациях – всех посетителей оперативно эвакуировали, пострадавших направили в больницы.
По состоянию на утро субботы в больницах остаются 38 человек. Специальная следственная комиссия ведет проверку и выясняет причины утечки.
Ранее в июле в Китае пять человек погибли и еще четверо пострадали в результате отравления газом. Инцидент произошел на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering в уезде Хуайлай северной провинции Хэбэй.
Также сообщалось, что в Китае при взрыве на газоперерабатывающем заводе в городе Има погибли 10 человек, 19 пострадали и еще пять пропали без вести.
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