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В США на пляж рухнула скала, есть жертвы

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Инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей.

В США на одном из пляжей юга Калифорнии погибли три человека и еще двое пострадали из-за обвала скалы. Об этом сообщил телеканал NBC 7 в пятницу, 2 августа.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей.

Одна женщина погибла на месте, двоих успели доставить в больницу, но их не смогли спасти. Один пострадавший госпитализирован в больницу, второй получил незначительные травмы.

Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.

Напомним, что в начале июля в Калифорнии ввели чрезвычайное положение после сильнейшего за последние 25 лет землетрясения. Тогда сила толчков достигала 7,1 балла.

Также сообщалось, что после этого землетрясения в Калифорнии образовался разлом, который виден из космоса.Трещина прошла через одно из шоссе, парализовало движение по нему.

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Теги: США, Калифорния, видео, Пляж, жертвы, пляжи, скала, обрушение, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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