США и талибы объявили о возобновлении переговоров в Дохе

Американцы хотят достичь мирного соглашения, а не договоренности о выводе войск, отметил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Восьмой раунд переговоров США и радикального движения "Талибан" пройдет в столице Катара Дохе 3 августа. Об этом сообщает Reuters в субботу со ссылкой на катарские власти.

По данным агентства, очередной раунд переговоров является "самым важным" для прекращения войны в Афганистане. Согласно осведомленным источникам, по завершению восьмого раунда переговоров стороны могут прийти к соглашению, которое способствует выводу иностранных войск из страны.

О возобновлении переговоров с талибами сообщил специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

"Только что добрался до Дохи, чтобы возобновить переговоры с талибами. Наша цель – мирное соглашение, а не соглашение о выводе войск, мирное соглашение, которое обеспечит вывод. Наше присутствие в Афганистане основано на условиях, и любой вывод будет основан на условиях", – сказал Халилзад.

По его словам, "талибы дают понять, что хотели бы заключить соглашение".

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов, которые состоятся в 2020 году. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео. В настоящее время в Афганистане находятся более 14 тысяч американских военных.

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