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В Афганистане уничтожены три главаря "Талибана"

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Губернатор Мулла Абдул Бари, а также полевые командиры Мулла Саддик и Мавлави Сайед были погибли в районе Хаки-Сафед.
Авиаудар наносился в провинции Фарах
Авиаудар наносился в провинции Фарах
Khaama Press (архивное фото)

На западе Афганистана в провинции Фарах при авиауадаре погибли трое местных главарей радикального движения Талибан, включая так называемого "губернатора". Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство обороны страны в субботу, 3 августа.

"Теневой "губернатор" Фараха Мулла Абдул Бари, а также полевые командиры Мулла Саддик и Мавлави Сайед были убиты в районе Хаки-Сафед в пятницу вечером", – говорится в сообщении.

В заявлении не уточняется, был ли удар нанесен афганскими ВВС или силами коалиции под руководством НАТО.

Также сообщается, что провинция Фарах уже давно является ареной ожесточенных столкновений между боевиками и силами безопасности.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Афганистане во время боя погибли более 50 талибов. Силовые ведомства заявили об успешной операции.

Также стало известно об атаке талибов на пункты досмотра в афганской провинции Тахар. Тогда погибли 37 сотрудников безопасности.

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Теги: Афганистан, Талибан, погибли, война в афганистане, Боевики, авиаудар, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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