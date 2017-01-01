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В Германии более 100 человек заразились туберкулезом в школе

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Активная форма туберкулеза была выявлена у четырех человек, двое из которых – ученики школы.
Активная форма туберкулеза выявлена у четырех человек
Активная форма туберкулеза выявлена у четырех человек
wz.lviv.ua

В немецком городе Бад-Шенборн зафиксирована вспышка туберкулеза. Заразились более 100 учеников и сотрудников местной школы. Об этом накануне сообщило Deutsche Welle.

"В общей сложности заражены 109 учеников, учителей и других работников школы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из классов инфицированными оказались 88% учащихся. Активная форма болезни была выявлена у четырех человек, двое из которых – ученики. Они были отправлены в карантин и проходят лечение. Остальные зараженные оказались носителями скрытой формы, то есть не могут заразить других.

Указано, что в начале июля у двух детей в двух разных школах в Бад-Шернборне был обнаружен активный туберкулез. С тех пор число инфицированных продолжало расти.

Напомним, в Украине заметно снижаются показатели заболеваемости туберкулезом. Согласно данным Минздрава, в 2018 году количество новых случаев и рецидивов туберкулеза уменьшилось на 13,9% по сравнению с 2014 годом.

Источник: Deutsche Welle

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Теги: Германия, заболевание, болезнь, туберкулез, школа, заболевания, ФРГ, ученики
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Источник: korrespondent.net

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