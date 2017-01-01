Бельгийка 6 дней была зажата в перевернутом авто

Корин Бастид съехала с дороги на прошлой неделе и врезалась в деревья у города Льеж. Друзья семьи, которые начали разыскивать ее, нашли транспортное средство.

Бельгийка пережила без еды шесть дней, будучи зажатой в перевернутом автомобиле, в течение одного из самых жарких периодов в истории страны, сообщает RTBF.

Корин Бастид съехала с дороги на прошлой неделе и врезалась в деревья у города Льеж. Друзья семьи, которые начали разыскивать ее, нашли транспортное средство.

45-летняя Бастид рассказала, что в первую ночь ее телефон постоянно звонил, но она чувствовала такую боль, что не могла добраться до него. "На следующий день телефон перестал звонить. Я знала, что аккумулятор разрядился. Я пыталась кричать, когда слышала людей, но, пожалуй, никто не мог меня услышать", - сказала она.

Температуры воздуха в Бельгии поднялись выше 40 градусов по Цельсию на прошлой неделе, но Бастид выжила на воде, которую она собрала во время дождя.