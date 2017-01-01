Трамп озвучил собственную версию распада СССР
Американские СМИ предполагают, что Трамп считает Советский союз государством, состоящим только из страны, которая сейчас известна как Россия.
На встрече со сторонниками в штате Огайо президент США Дональд Трамп сказал, что Советский союз по собственному желанию переименовался в Россию, пишет The Independent.
"Мы теперь крупнейший производитель энергоресурсов в мире, крупнее, чем Советский союз. Помните Советский союз, когда они были все вместе? До того, как решили называться Россией. Это всегда было их мечтой - быть самой мощной страной, но потом они стали Россией", - сказал Трамп.
Издание указывает, что Трамп, который не является совсем незнакомым с Россией, похоже, считает, что Советский союз состоял только из страны, которая сейчас известна как Россия.
Лидер США говорил также о развитии энергетики, отметив, что СССР "проделал хорошую работу" в этой сфере. "Но теперь мы сильнее, чем Россия. Сейчас мы намного сильнее, чем Саудовская Аравия", - добавил он.
Ранее Трамп утверждал: причина, почему Россия была в Афганистане, заключается в том, что террористы собирались атаковать Россию.
Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 2 августа, заявил, что хочет хороших отношений с Россией и мешавшее этому расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".
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