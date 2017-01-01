Трамп озвучил собственную версию распада СССР

Американские СМИ предполагают, что Трамп считает Советский союз государством, состоящим только из страны, которая сейчас известна как Россия.

На встрече со сторонниками в штате Огайо президент США Дональд Трамп сказал, что Советский союз по собственному желанию переименовался в Россию, пишет The Independent.

"Мы теперь крупнейший производитель энергоресурсов в мире, крупнее, чем Советский союз. Помните Советский союз, когда они были все вместе? До того, как решили называться Россией. Это всегда было их мечтой - быть самой мощной страной, но потом они стали Россией", - сказал Трамп.