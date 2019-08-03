В окнах квартала красных фонарей в Амстердаме появились мужчины

Это акция протеста, она является частью призыва к равным правам в наиболее либеральном туристическом пункте Европы.

Несколько мужчин в субботу демонстрировали свои полуобнаженные тела в окнах борделей квартала красных фонарей Амстердама, где обычно секс-услугами зарабатывают женщины и женщины-трансгендеры, сообщает DW.

Протест является частью призыва к равным правам в наиболее либеральном туристическом пункте Европы.