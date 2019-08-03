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В окнах квартала красных фонарей в Амстердаме появились мужчины

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Это акция протеста, она является частью призыва к равным правам в наиболее либеральном туристическом пункте Европы.
Квартал красных фонарей в Амстердаме
Квартал красных фонарей в Амстердаме
 
Несколько мужчин в субботу демонстрировали свои полуобнаженные тела в окнах борделей квартала красных фонарей Амстердама, где обычно секс-услугами зарабатывают женщины и женщины-трансгендеры, сообщает DW.
 
Протест является частью призыва к равным правам в наиболее либеральном туристическом пункте Европы.
 
Секс-работницы обычно снимают комнату в районе Де Валлен и используют одно из около 300 окон для рекламы своих услуг.
 
Но, несмотря на то, что мужчины составляют 5% от примерно 25 тысяч секс-работников в Нидерландах, их редко можно увидеть в окнах.
 
Организаторы акции настаивают на том, что секс-работники мужского пола также нуждаются в безопасных помещениях для работы, отмечая, что многие мужчины подвергаются насилию, жестокому обращению и эксплуатации при выполнении своей работы.
 
Организаторы заявили, что мужчины, которые участвуют в акции, являются моделями и недоступны для оказания услуг.
 
В июле мэр Амстердама предложила решение, нацеленные на улучшение положения женщин, работающих в области проституции. Одно из предложений - перенести часть помещений в другие районы города и создать новый район красных фонарей.
 
Однако женщины, которые оказывают секс-услуги во всемирно известном квартале, выступают против инициативы.
 
 
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Теги: проституция, Нидерланды, Амстердам, сексизм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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