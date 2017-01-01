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Аэропорт Лондона отменил более 170 рейсов

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Изменения в работе лондонского аэропорта связаны с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite.
Аэропорт Хитроу в Лондоне
Аэропорт Хитроу в Лондоне
airliners.net
 
В Британии лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов в понедельник и вторник в связи с запланированным бойкотом работников, сообщает Associated Press.
 
Накануне администрация аэропорта Хитроу обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы или забронировать пассажиров на альтернативные. Пассажирам рекомендуют обратиться к своим авиакомпаний, чтобы найти обновленную информацию.
 
Изменения в работе лондонского аэропорта связаны с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite. Ранее они отклонили предложения о повышении заработной платы на 7,3%. Лидеры профсоюза должны встретиться с представителями администрации Хитроу для переговоров в субботу, 3 августа.
 
Напомним, что из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны в воскресенье, 28 июля, отменили 73 авиарейса.
 
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Теги: Лондон, аэропорт, забастовка
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Источник: korrespondent.net

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