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Протесты в Гонконге: Перекрыли тоннель с Китаем

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Тысячи демонстрантов приняли участие в очередной акции протеста против пропекинской политики властей Гонконга.
Протесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
 
Не менее 120 тысяч человек в субботу, 3 августа, приняли участие в демонстрациях протеста, вновь охвативших Гонконг, сообщает South China Morning Post.
 
Вечером митингующие с помощью самодельных баррикад перекрыли движение через тоннель Кросс-Харбор, соединяющий островную часть административного района с полуостровом Коулун. В течение часа проезд машин и автобусов был невозможен, что вызвало многокилометровые пробки.
 
Кросс-Харбор – старейший и наиболее загруженный тоннель, проложенный под водами бухты Виктория. Около полуночи группа протестующих попыталась повторно заблокировать тоннель, однако эта акция продлилась всего несколько минут.
 
 
В центральной части Гонконга периодически вспыхивали потасовки демонстрантов и полиции, силовики применили слезоточивый газ.
 
Участники антиправительственной акции заявили, что 4 августа соберутся вновь. Они призвали объявить с 5 августа всеобщую забастовку в знак протеста против пропекинской политики администрации Гонконга.
 
Напомним, что 30 июля в Гонконге сотни демонстрантов заблокировали железнодорожное сообщение во время утреннего часа пик.
 
Протесты в Гонконге продолжаются восьмую неделю подряд. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. Намерение правительства автономии разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР вызвал самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.
 
Китай, которому Гонконг был передан в 1997 году, заверил Великобританию, что сохранит на этой территории основные права человека, такие, как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно, по их мнению, все больше нарушает принцип "одна страна, две системы".
 
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Теги: протесты, Гонконг, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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