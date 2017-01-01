Протесты в Гонконге: Перекрыли тоннель с Китаем

Тысячи демонстрантов приняли участие в очередной акции протеста против пропекинской политики властей Гонконга.

Не менее 120 тысяч человек в субботу, 3 августа, приняли участие в демонстрациях протеста, вновь охвативших Гонконг, сообщает South China Morning Post.

Вечером митингующие с помощью самодельных баррикад перекрыли движение через тоннель Кросс-Харбор, соединяющий островную часть административного района с полуостровом Коулун. В течение часа проезд машин и автобусов был невозможен, что вызвало многокилометровые пробки.

Кросс-Харбор – старейший и наиболее загруженный тоннель, проложенный под водами бухты Виктория. Около полуночи группа протестующих попыталась повторно заблокировать тоннель, однако эта акция продлилась всего несколько минут.

В центральной части Гонконга периодически вспыхивали потасовки демонстрантов и полиции, силовики применили слезоточивый газ.

Участники антиправительственной акции заявили, что 4 августа соберутся вновь. Они призвали объявить с 5 августа всеобщую забастовку в знак протеста против пропекинской политики администрации Гонконга.

Напомним, что 30 июля в Гонконге сотни демонстрантов заблокировали железнодорожное сообщение во время утреннего часа пик.