США намерены разместить ракеты в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности, передает Reuters.
"Я бы хотел (разместить ракеты, – ред.) в течение месяцев. Однако такие процессы могут занять больше времени, чем вы ожидаете", – сказал Эспер в преддверии турне по Азиатскому региону.
Отмечается, что конкретные решения еще не приняты. Также глава Пентагона не сообщил, в каких конкретно странах он хотел бы разместить ракеты.
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Напомним, 2 августа США вышли из ядерного договора с Россией. Так, Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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