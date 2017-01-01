США намерены разместить ракеты в Азии

В Пентагоне объявили о планах по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии.



Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности, передает Reuters.

"Я бы хотел (разместить ракеты, – ред.) в течение месяцев. Однако такие процессы могут занять больше времени, чем вы ожидаете", – сказал Эспер в преддверии турне по Азиатскому региону.

Отмечается, что конкретные решения еще не приняты. Также глава Пентагона не сообщил, в каких конкретно странах он хотел бы разместить ракеты.

США разрабатывают новые ракетные системы

Напомним, 2 августа США вышли из ядерного договора с Россией. Так, Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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