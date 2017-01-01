Взрыв произошел на базе ВВС в Сирии: есть погибшие
Несколько сирийских военнослужащих погибли при взрыве при перевозе боеприпасов с истекшим сроком хранения.
Несколько сирийских военнослужащих погибли при взрыве на сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс, сообщает SANA.
Причиной ЧП стал подрыв перевозившихся боеприпасов с истекшим сроком хранения. По данным агентства, взрыв произошел из-за технической ошибки.
Издание не уточняют число жертв среди военнослужащих. В то же время, по данным Al Arabiya, речь может идти о трех десятках погибших.
Семь детей погибло от взрыва мины в Сирии
Семь детей погибло от взрыва мины в Сирии
Напомним, ранее Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
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