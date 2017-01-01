Двух пьяных пилотов арестовали в Шотландии
Мужчины 45 и 61 года не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя.
Полицейские шотландского города Глазго арестовали двух пилотов авиакомпании United Airlines, в связи с чем рейс Глазго – Ньюакр было отменен, сообщает The Sun.
По предварительным данным, оба пилота, мужчины 45 и 61 года, не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя. В аэропорту Глазго обоих задержали и отправили под арест.
Пилоты будут находится под стражей до вторника, 6 августа, когда оба предстанут перед судом.
Напомним, ранее в США пилота арестовали за тройное убийство перед рейсом, а в Австралии пилот "нарисовал" в полете мужские половые органы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент