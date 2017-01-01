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Двух пьяных пилотов арестовали в Шотландии

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Мужчины 45 и 61 года не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя.
Самолет авиакомпании United Airlines
Самолет авиакомпании United Airlines
Getty Images

Полицейские шотландского города Глазго арестовали двух пилотов авиакомпании United Airlines, в связи с чем рейс Глазго – Ньюакр было отменен, сообщает The Sun.
 
По предварительным данным, оба пилота, мужчины 45 и 61 года, не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя. В аэропорту Глазго обоих задержали и отправили под арест.
 
Пилоты будут находится под стражей до вторника, 6 августа, когда оба предстанут перед судом.
 

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Теги: алкоголь, авиация, пилот, Шотландия
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Источник: korrespondent.net

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