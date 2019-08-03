В результате стрельбы в Техасе погибли 20 человек

Жертвами стрельбы у торгового центра в городе Эль-Пасо в Техасе стали, по последним данным, 20 человек.

Мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Техасе twitter.com/KTSMtv



В результате вооруженного нападения у торгового центра в городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек в возрасте от двух до 83 лет. Об этом сообщил представитель полиции Эль-Пасо Роберт Гомес в субботу, 3 августа.



Еще более 20 человек пострадали. Они находятся в клиниках города, сообщают американские СМИ.



В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего мужчину. Он предположительно использовал АК-47.



Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019



По данным полиции, Патрик Крузиос перед тем как устроить стрельбу в торговом центре опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. Дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

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