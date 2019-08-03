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В результате стрельбы в Техасе погибли 20 человек

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Жертвами стрельбы у торгового центра в городе Эль-Пасо в Техасе стали, по последним данным, 20 человек.
Мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Техасе
Мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Техасе
twitter.com/KTSMtv

В результате вооруженного нападения у торгового центра в городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек в возрасте от двух до 83 лет. Об этом сообщил представитель полиции Эль-Пасо Роберт Гомес в субботу, 3 августа.
 
Еще более 20 человек пострадали. Они находятся в клиниках города, сообщают американские СМИ.
 
В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего мужчину. Он предположительно использовал АК-47.



По данным полиции, Патрик Крузиос перед тем как устроить стрельбу в торговом центре опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.
Дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

Напомним, ранее в результате стрельбы в американском городе Сан-Хосе на фестивале еды погибли три человека, 14 были ранены. Момент стрельбы на фестивале попал на видео.

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Теги: США, стрельба, жертвы, торговый центр
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Источник: korrespondent.net

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