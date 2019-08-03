Британский парламент не способен остановить Brexit – соратник Джонсона

Борис Джонсон назвал 31 октября окончательной датой Brexit, даже если Великобритании придется выйти из ЕС без предварительных условий.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября АР



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительной сделки до 31 октября даже в случае, если большинтство членов палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия. Об этом заявил советник Джонсона Доминик Каммингс, пишет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительной сделки до 31 октября даже в случае, если большинтство членов палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия. Об этом заявил советник Джонсона Доминик Каммингс, пишет The Telegraph

После вступления в должность премьер-министра Джонсон неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября вне зависимости от обстоятельств. Ранее парламент неоднократно отклонял условия, которые прошлому премьеру, Терезе Мэй, удалось согласовать с Брюсселем.

Палата общин сможет вынести вотум недоверия Джонсону в сентябре, когда возобновятся заседания. В таком случае, будут назначены внеочередные выборы.





Напомним, Великобритания обязана покинуть ЕС 31 октября 2019 года. Британское правительство Однако, премьер-министр может назначить голосование на дату после 31 октября, отметил Каммингс. Он также выразил уверенность, что на выборах победит Консервативная партия.Напомним, Великобритания обязана покинуть ЕС 31 октября 2019 года. Британское правительство выделило дополнительные 2,6 миллиарда долларов на подготовку к выходу из ЕС без соглашения. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент