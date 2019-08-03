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Трамп отреагировал на стрельбу в Техасе

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Американский президент сообщил о множестве убитых посетителей торгового центра в Техасе.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в Twitter прокомментировал инцидент со стрельбой в одном из торговых центров города Эль-Пасо штата Техас. 
 
Fмериканский лидер назвал "дела плохими" и проинформировал о большом числе погибших.
 
Трамп пообщался о случившемся с генеральным прокурором США Уильямом Барром. Также президент поговорил с губернатором Техаса Греггом Эбботом и заверил его в полной поддержке федерального правительства.

 

Стрельба в США: двое погибших, стрелок мертв

Напомним, 3 августа в результате вооруженного нападения у торгового центра в городе Эль-Пасо погибли 20 человек.

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Теги: США, стрельба, Техас, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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