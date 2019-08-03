Трамп отреагировал на стрельбу в Техасе

Американский президент сообщил о множестве убитых посетителей торгового центра в Техасе.



Президент США Дональд Трамп в Twitter прокомментировал инцидент со стрельбой в одном из торговых центров города Эль-Пасо штата Техас.

Fмериканский лидер назвал "дела плохими" и проинформировал о большом числе погибших.





Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019



Стрельба в США: двое погибших, стрелок мертв



Напомним, 3 августа в результате вооруженного нападения у торгового центра в городе Эль-Пасо Трамп пообщался о случившемся с генеральным прокурором США Уильямом Барром. Также президент поговорил с губернатором Техаса Греггом Эбботом и заверил его в полной поддержке федерального правительства.Напомним, 3 августа в результате вооруженного нападения у торгового центра в городе Эль-Пасо погибли 20 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet