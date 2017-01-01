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Среди погибших при стрельбе в Техасе есть мексиканцы

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Трое граждан Мексики погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо в Техасе.
В США произошла стрельба
В США произошла стрельба

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо погибли трое мексиканцев.
 
Соответствующее заявление он сделал в видеообращении на своей странице в Twitter.
 
Глава Мексики также выразил соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Обрадор заявил, что местное генконсульство обеспечивает нуждающимся всю необходимую поддержку.

Напомним, 3 августа в результате вооруженного нападения у торгового центра в городе Эль-Пасо погибли 20 человек. Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию.

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Теги: Мексика, стрельба, Техас, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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