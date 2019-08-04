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Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости

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Американский президент заявил, что стрельба, произошедшая в Эль-Пасо, – акт трусости, который не может быть оправдан.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал "актом трусости" стрельбу в торговом центре в штате Техас. Жертвами трагедии стали не менее 20 человек.
 
"Сегодняшняя стрельба в техасском Эль-Пасо не только трагедия, но и акт трусости. Я знаю, что я, как и каждый житель этой страны, осуждаю сегодняшний отвратительный поступок", – написал американский лидер в Twitter.


 
Напомним, 3 августа 21-летний Патрик Крузиус открыл стрельбу в торговом центре в техасском городе Эль-Пасо. Губернатор штата сообщил о не менее 20 погибших. Точное число раненых пока неизвестно. 

Среди погибших при стрельбе в Техасе есть мексиканцы
 
На основании попавшего в их распоряжение манифеста стрелка дело, возможно, будет расследовано как преступление на почве ненависти.

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Теги: стрельба, Техас, Трамп, торговый центр, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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