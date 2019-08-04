Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости

Американский президент заявил, что стрельба, произошедшая в Эль-Пасо, – акт трусости, который не может быть оправдан.



Президент США Дональд Трамп назвал "актом трусости" стрельбу в торговом центре в штате Техас. Жертвами трагедии стали не менее 20 человек.







Today’s shooting in El Paso, Texas was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

"Сегодняшняя стрельба в техасском Эль-Пасо не только трагедия, но и акт трусости. Я знаю, что я, как и каждый житель этой страны, осуждаю сегодняшний отвратительный поступок", – написал американский лидер в Twitter.

На основании попавшего в их распоряжение манифеста стрелка дело, возможно, будет расследовано как преступление на почве ненависти.

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