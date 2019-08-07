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Посол США в России уходит в отставку

Комментариев: 2
Дипломат планирует баллотироваться на должность губернатора штата Юта, который он уже возглавлял с 2004 по 2009 год, пишут СМИ.
Посол США в России Джон Хантсман
Посол США в России Джон Хантсман
 
Посол США в России Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу письмо с просьбой освободить его от занимаемой должности. Об этом во вторник, 6 августа, сообщила газета The Hill.
 
В заявлении дипломата говорится, что он покинет пост посла США 3 октября 2019 года и приложит все усилия "для гладкой передачи полномочий".
 
Хантсман также призвал Вашингтон учитывать и разногласия, и общие интересы с Россией.
 
"В дальнейшем мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее действия угрожают нам. В то время как многое, что нас разделяет, противоречиво, у нас есть и общие интересы, которые нельзя игнорировать", - подчеркнул посол.
 
По данным СМИ, Хантсман, который в 2005-2009 годах был губернатором штата Юта, собирается вновь бороться за этот пост.
 
Пресс-секретарь посольства США подтвердил сообщения об уходе посла Джона Хантсмана в отставку.
 
Напомним, Джон Хантсман стал послом США в России в октябре 2017 года. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в мае завершила работу в Украине посол США Мари Йованович.

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Теги: Россия, США, отставка, посольство, посол, посол США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ira0956    07.08.2019, 07:51
Оценка:  +2
Ira0956
Посол США в Москве подал в отставку после провала «оппозиции» с массовыми беспорядками
BabaYul    07.08.2019, 08:28
Оценка:  +1
BabaYul
Да. Очень большие надежды возлагал американский посол на анальных и карнавальных, но весь пар ушёл в гудок.
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