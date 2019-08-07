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США отправили авианосец в Южно-Китайское море

Комментариев: 2
Ударная группа ВМС США прошла через спорную акваторию по пути в столицу Филиппин Манилу.
Авианосец ВМС США Ronald Reagan
Авианосец ВМС США Ronald Reagan
 
США направили ударную группу во главе с авианосцем Ronald Reagan в Манилу через акваторию Южно-Китайского моря, чтобы помочь диалогу между странами региона. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило агентство The Associated Press.
 
Отмечается, что группа прошла через спорную акваторию по пути в столицу Филиппин Манилу. На борту авианосца находились филиппинские военные.
 
Командующий авианосной группой Карл Томас заявил, что присутствие кораблей США способствует укреплению стабильности в регионе. По его словам, американское военное присутствие помогает в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.
 
"Кредо этого авианосца - мир посредством силы", - отметил он.
 
Напомним, у Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.
 
Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.
 
Напомним, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), министр обороны страны Марк Эспер объявил о планах размещения ракет в странах Азии.
 

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Теги: США, Китай, море, Азия, авианосец, территориальные споры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    07.08.2019, 01:44
Оценка:  0
Boxerogos
Очередная игра надувными мускулами от"сверхдержавы"очень забавна!))))))))))))))
Kostos    07.08.2019, 04:27
Оценка:  -3
Kostos
Рог, ты щас про "Умирал Кузнецофф" ? Ахахахахаха Ты такой кумедный клоун...
Boxerogos    07.08.2019, 10:16
Оценка:  0
Boxerogos
Рог,если ты так и не научился читать по причине собственной умственной неполноценности,это не мои проблемы!Тебя даже кумедным клоуном назвать нельзя.Ты просто тупое ничто.)))))))))))))))))))
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