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Ким Чен Ын руководил испытаниями новых ракет - СМИ

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Пуски тактических управляемых ракет прошли на фоне начала совместных военных учений Южной Кореи и США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын

КНДР во вторник, 6 августа, произвела запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные с аэродрома в западной части страны пролетели над столичным округом и центральными регионами и успешно поразили цель на острове в Восточном (Японском - ред.) море", - сообщили в Пхеньяне.

По итогам испытаний, Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски "стали возможностью направить предупреждение в связи с совместными военными учениями", проводящимися Южной Кореей и США.

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей

Ранее комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Пекин в ночь на вторник провел испытания двух баллистических ракет малой дальности.

 

Разведки США и Южной Кореи полагают, что эти ракеты малой дальности имеют схожие аэродинамические характеристики с теми, которые были испытаны 25 июля.

Подчеркивается, что военные двух стран ведут мониторинг ситуации и сохраняют боеготовность. 

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Теги: Северная Корея, ракеты, КНДР, Ким Чен Ын, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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