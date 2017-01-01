Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн

Преступники проникли в помещение одного из хранилищ и унесли часы и памятные монеты. Лица злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Магазин Монетного двора Мексики во вторник, 6 августа, ограбили на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США). Об этом сообщил портал Aristegui Noticias

Отмечается, что трое преступников напали на магазин в престижном районе Мехико днем. Они запугали охранника и прорвались в помещение одного из хранилищ.

По предварительным данным, злоумышленники унесли часы и памятные монеты на сумму в 50 миллионов песо, после чего скрылись на мотоциклах.

Пострадавших в результате нападения нет. Власти страны развернули операцию по поиску грабителей, лица которых попали на камеры видеонаблюдения.

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